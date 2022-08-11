Как выглядит разрушенная авиабаза РФ в Крыму – первые спутниковые снимки

Август, 10 в 22:56

В сети появились первые спутниковые снимки авиабазы РФ в аннексированном Крыму после взрывов там 9 августа.

Их опубликовал украинский специалист OSINT в Twitter.

Снимки демонстрируют значительное количество уничтоженной авиации российских войск.

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Let me be the first one. And yeah, what air defence doing? Burn, Russians, burn. pic.twitter.com/uLltDD3Z46 — Kriegsforscher (@OSINTua) August 10, 2022

Милитарный отмечает, что на базе у Новофедоровки Россия в основном размещала многоцелевые истребители Су-30СМ, тактические разведчики Су-24МР, военно-транспортный Ил-76 и другую авиатехнику.

Напомним, что во временно оккупированном Крыму на военном аэродроме россиян в поселке Новофедоровка Сакского района произошло несколько взрывов во вторник, 9 августа. Факты ICTV опубликовали первые версии и заявления относительно инцидента.

Фото: OSINT