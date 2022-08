Как выглядит разрушенная авиабаза РФ в Крыму – первые спутниковые снимки

В сети появились первые спутниковые снимки авиабазы РФ в аннексированном Крыму после взрывов там 9 августа.

Их опубликовал украинский специалист OSINT в Twitter.

Снимки демонстрируют значительное количество уничтоженной авиации российских войск.

Let me be the first one.

And yeah, what air defence doing?

Burn, Russians, burn. pic.twitter.com/uLltDD3Z46

— Kriegsforscher (@OSINTua) August 10, 2022