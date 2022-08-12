В оккупированной Ясиноватой раздаются взрывы и зафиксирован пожар
Требует проверки
Фото: Depositphotos
11 августа в оккупированной Ясиноватой Донецкой области слышны взрывы и сообщается о масштабном пожаре.
Об этом стало известно из местных Telegram-каналов.
По словам местных жителей, был “прилет” в город. В настоящее время информация нуждается в подтверждении.
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Однако на видео можно услышать несколько взрывов, после которых на горизонте поднимается белый дым.
Ранее сообщалось, что в оккупированной Новой Каховке раздаются взрывы. По предварительным данным, есть попадание по позициям российских военных.