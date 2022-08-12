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Факты / Происшествия

В Черногории мужчина после семейной ссоры стрелял в прохожих — 11 человек погибли

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В Черногории мужчина после семейной ссоры стрелял в прохожих — 11 человек погибли
Фото: Depositphotos

В поселке Медовина возле старой столицы Черногории произошла стрельба, в результате которой погибли 11 человек, 6 — ранены.

Трагедии предшествовал семейный конфликт, после которого нападавший устроил беспорядочную стрельбу на улице.

Нападавший также стрелял в полицию и был убит в ходе стычки.

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По неофициальной информации, нападавший — 34-летний мужчина, который также стрелял в детей.

От очевидцев на месте происшествия стало известно, что нападающий ходил по населенному пункту и беспорядочно стрелял в случайно оказавшихся там граждан.

К слову, в столице Черногории, Подгорице, в одном из кафе под названием Руски Бар, на рабочей одежде официантов была замечена оккупационная символика россиян – буква Z.

Источник: RTCG

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