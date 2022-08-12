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Факты / Происшествия

Ликвидация остатков ранее сбитых ракет: мэр Кременчуга о взрывах в городе

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Подтверждено
Кременчук
Фото: Depositphotos

В городе Кременчуг в пятницу, 12 августа, сообщали о взрывах в городе около 18.00, несмотря на отсутствие воздушной тревоги.

В частности, некоторые Telegram-каналы писали, что слышно было “несколько взрывов”.

Вскоре городской голова Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что звуки взрывов, которые слышали местные жители в 17.30, не были враждебными прилетами.

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— Это проводилась ликвидация остатков ранее сбитых ракет. Спасибо ВСУ! — отметил он.

Он призвал сохранять спокойствие, быть внимательными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Полномасштабная война в Украине длится уже 170-е сутки.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Виталий Малецкий

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