Август, 13 в 22:19

В центре Вены произошло ДТП с участием якобы украинских дипломатов – их авто на светофоре влетело в автомобиль немецких туристов.

Об этом сообщило издание Kronen Zeitung.

Издание отмечает, что немецкие туристы остановились на красный свет светофора на Венском кольце и в этот момент сзади в их машину влетает автомобиль. На место ДТП прибыла полиция, но виновники решили скрыться и началась погоня, которая завершилась у здания парламента.

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Источник Kronen Zeitung сообщил, что в машине якобы находились высокопоставленные украинские дипломаты. А в полиции заявили, что водитель был пьян — тест показал более 2 промилле.

Издание отмечает, что если посольство Украины в Вене не снимет дипломатическую неприкосновенность с подозреваемых, они останутся юридически безнаказанными.

Представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в настоящее время ведомство выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Австрии при участии автомобиля украинского военного атташе.

Украинское посольство полностью сотрудничает с австрийской полицией и участниками ДТП.

— Позиция МИД Украины четкая: дипломатический статус не дает право сотрудникам украинских дипломатических учреждений нарушать правила дорожного движения и подвергать других опасности, — подчеркнул Олег Николенко.

По его словам, решение о дальнейших шагах в отношении участника ДТП будет принято по итогам расследования.

14 июня в Польше в результате ДТП скончался 53-летний украинец. На него недалеко от польско-белорусской границы наехал автомобиль.

Источник: Kronen Zeitung, Олег Николенко