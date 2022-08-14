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Факты / Происшествия

В российской Казани вспыхнул пожар на заводе Хитон: что известно

Юля Захарченко, редактор ленты
В российской Казани вспыхнул пожар на заводе Хитон: что известно
Фото: Факты ICTV

В столице и крупнейшем городе Республики Татарстан (Российская Федерация) вспыхнул масштабный пожар на заводе Хитон.

– В Казани горит завод Хитон. Есть информация, что окурок. Хлопок, — говорится в сообщении Вооруженных Сил Украины.

По данным МЧС России, горит одноэтажный склад на площади 1 тыс. кв. м. Прокремлевские издания сообщают, что горят кубы с растительным маслом. Пока что информации о пострадавших нет.

По предварительной информации, произошло обрушение кровли. Пожар тушат 110 человек и 34 единицы техники.

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Завод Хитон производит бытовую химию и лакокрасочную продукцию. По словам местных охранников, на территории в основном находятся арендаторы, а завод имеет только один цех.

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