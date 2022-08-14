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Факты / Происшествия

В Вашингтоне мужчина въехал в баррикаду возле Капитолия, открыл огонь и застрелился

Малиновская Ангелина, редактор ленты
чолвік із пістолетом, пістолет
Фото: Depositphotos

В воскресенье, 14 августа, в Вашингтоне мужчина въехал в баррикаду возле Капитолия, затем открыл стрельбу в воздух и застрелился.

Инцидент произошел примерно в 4 утра по местному времени.

В полиции отметили, что мужчина врезался в баррикаду, а когда он вышел из машины, автомобиль загорелся. Затем неизвестный произвел произвел несколько выстрелов в воздух и застрелился, когда подошли правоохранители.

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К слову, ночью в воскресенье, 14 августа, в районе Старого города Иерусалима мужчина дважды открыл огонь по людям. Инцидент произошел на парковке возле Стены плача, а также на соседней автостоянке возле гробницы царя Давида.

Источник: Associated Press

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