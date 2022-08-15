Почему Москва молчит о истинной причине взрывов в Крыму и как может ответить Путин

Август, 15 в 20:24

9 августа – в оккупированном Крыму в самом разгаре курортный сезон для российских туристов, уже полгода не замечающих войну в Украине. И вдруг очевидцы насчитывают от 15 до 20 взрывов.

Их мощность такая, что у окрестных домов вылетает стекло. Пылает военный аэродром Саки, где расположена куча авиационной техники оккупантов. Для россиян – это становится настоящим шоком.

Чуть раньше того же дня – раздаются взрывы в Геническе, рядом с оккупированным Крымом. Два события связывает один немаловажный факт. Только за сутки российская армия потеряла два стратегических объекта – в Геническе взорвались военные склады, а под Евпаторией уничтожен аэродром. Особенность этих целей в том, что они находятся на большом расстоянии – почти в 200 км – от контролируемой Украиной территории.

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Все уже привыкли, как каждую ночь на оккупированной территории пылают склады или разрушаются мосты – от украинских HIMARS. Но что могло поразить вражеские позиции настолько далеко.

Теоретически это могут быть переработаны из противокорабельных в наземные ракеты Нептун или Гарпун, имеющие дальность в 280 или 220 км соответственно. Или американские ракеты ATACMS с дальностью под 300 км или стандартные GMLRS от HIMARS. Впрочем, последний вариант вряд ли возможен: их дальность маловата, а ATACMS официально на украинском вооружении нет. Да и в Пентагоне сразу заявили, что не передавали Украине оружие, которым можно было бы нанести удар по Крыму.

На следующий день международные организации опубликовали спутниковые снимки. На них видно во превратившиеся российские бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30. Таких одновременных потерь авиации в России не было со времен Второй мировой. Спикер командования ВВС Украины Юрий Игнат говорит – аэродром для россиян имел стратегическое значение. Именно с этой авиабазы ​​российские самолеты летели бомбить Николаевскую, Запорожскую и Херсонскую области. К тому же здесь был специальный полигон.

Но настоящую причину взрывов – неожиданно умалчивают все. Ни украинская, ни российская сторона не указывают, что это был ракетный удар с украинской стороны. Хотя в своем посту украинское Минобороны потролило россиян, де-факто намекнув – чья это была операция.

— Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в который раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах… Сохраняйте спокойствие и верьте вооруженным силам Украины.

Американские наблюдатели, хотя и считают удар украинским, отказываются от ракетной версии. Они предполагают, что это была взрывчатка, пронесенная диверсантами. Но военный аналитик Сергей Грабский такую ​​версию отвергает.

– Могу сказать, чего не было. Не было диверсантов со взрывчаткой, не было HIMARS. Оценил по количеству и качеству взрывов, если мы говорим о Крыме, и по высоте ствола дыма – это колоссальное количество взрывчатки.

В свою очередь российские пропагандисты назвали удары по Крыму головотяпством и детонацией боеприпасов. Почему именно такая версия наименее болезненна для Кремля – объясняет Виталий Портников.

— Представители силовых структур не хотят докладывать Путину о том, что украинцы могут действовать в Крыму. Россия нынешняя базируется на аннексии Крыма, и потому любые инциденты в Крыму – это удар по Путину. Они не хотят говорить ему, что пропустили такой удар, потому авария.

Еще одна причина – признав провал в Крыму, Россия может потерять многих покупателей на свое “непобедимое” оружие. Впрочем, насколько с военной точки зрения удар по крымской авиабазе станет катастрофическим для Кремля – говорить пока рано. А вот политически он стал достаточно болезненным.

По данным оккупантов, около 600 тыс. граждан России поселились в оккупированном Крыму. И эта часть населения очень испугана. Такие серьезные потери в Крыму сопоставимы с потерей флагмана Черноморского флота. Такой пощечины военная машина РФ и Путин лично – давно не получали.

Политтехнолог Михаил Шейтельман говорит – этим ударом поставлена ​​под вопрос вся легитимность Путина. Ведь едва ли не единственное его достижение за все время у власти – это по сути захваченный Крым. Экономика провалена санкциями, на фронте успехов нет. А теперь – и в Крыму опасно! У Путина возникает все больше вопросов у тех, на ком стоит его власть – ФСБшники. Которые также потеряли многое, потому что “Акела — промахнулся”.

Но как бы то ни было, а поддерживать Южный фронт оккупантам теперь станет труднее, — убеждены военные эксперты. Но и РФ, очевидно, не будет сидеть, сложа руки. После успехов ВСУ в Херсонской области, российская армия уже и так пожертвовала массированным наступлением на Донбассе, чтобы укрепить свои позиции на Юге. Ну, а взрывы в Крыму могут еще больше скорректировать планы россиян.

– Для Путина нет никаких границ, в принципе! Ему абсолютно все равно на количество жертв его ответа, ему важно, чтобы напавшие на него почувствовали, что его ответ является асимметричным, — говорит Портников.

Несмотря на взрывы в Новофедоровке, крымский мост и весь полостров будет теперь ахиллесовой пятой для россиян. Ну, а Украина, похоже, и дальше будет продолжать свою тактику – пока положение оккупантов на оккупированных территориях не станет невыносимым и бесперспективным.

Независимо от того, каким оружием было уничтожено аэродром в Крыму, это может означать начало новой фазы войны, в ходе которой подразделения страны оккупанта не смогут чувствовать себя комфортно даже в глубоком тылу.

Фото: tZE inform