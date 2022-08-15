По улице на четвереньках в крови: под Одессой у матери отобрали пятилетнюю девочку

Август, 15 в 18:29

В Одесской области у матери отобрали запущенную пятилетнюю девочку, которая передвигалась по улице на четвереньках. Ребенок был весь в крови, поэтому местные жители подумали, что произошла автокатастрофа в Беляевке.

По данным Национальной полиции в Одесской области, всего мать имеет четырех детей. Старшая 20-летняя дочь занимается 16-летней сестрой, еще одна 12-летняя девочка проживает с бабушкой. Четвертый ребенок – это пятилетняя Милана.

— Мы каждый день сталкиваемся с проблемами детей, но история пятилетней Миланы пронизывает до слез. Ребенка заметили на улице, когда он передвигался на четвереньках. Выяснилось: у девочки с рождения были проблемы с тазовыми костями, ей вполне реально было помочь, но злоупотребляющая алкоголем мать никому не показывала дочь, — отметила полицейская ювенальной превенции Анжела Нарадько.

Служба по делам детей изъяла пятилетнюю Милану из семьи. Две недели ребенок находился в больнице, затем его передали в патронатную семью. Милана готовится к обследованию в детской областной клинической больнице. Впереди ее ожидает длительное лечение и реабилитация. Известно, что отец девочки умер.

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Против матери Миланы составили административные материалы по ч. 1 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Женщину хотят лишить родительских прав.