Август, 16 в 13:50

Украинские спасатели ликвидируют последствия непогоды в нескольких регионах.

Так, из-за сильного дождя в Заводском, Шевченковском и Александровском районах Запорожья деревья упали на проезжие и пешеходные части дороги.

К счастью, никто не пострадал. Сотрудники Службы спасения убрали семь деревьев с дорог и тротуаров.

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В Укргидрометцентре предупреждают, что дожди и грозы 16 августа ожидаются по всей территории Украины.

Источник: ГСЧС, Думская

Фото: ГСЧС, Думская