Поваленные деревья и реки на дорогах: Запорожье и Одессу накрыла непогода
Украинские спасатели ликвидируют последствия непогоды в нескольких регионах.
Так, из-за сильного дождя в Заводском, Шевченковском и Александровском районах Запорожья деревья упали на проезжие и пешеходные части дороги.
К счастью, никто не пострадал. Сотрудники Службы спасения убрали семь деревьев с дорог и тротуаров.
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Поваленные деревья и реки на дорогах: Запорожье и Одессу накрыла непогода / 4 фотографии
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Поваленные деревья и реки на дорогах: Запорожье и Одессу накрыла непогода / 4 фотографии
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