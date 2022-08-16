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Факты / Происшествия

Поваленные деревья и реки на дорогах: Запорожье и Одессу накрыла непогода

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Поваленные деревья и реки на дорогах: Запорожье и Одессу накрыла непогода

Украинские спасатели ликвидируют последствия непогоды в нескольких регионах.

Так, из-за сильного дождя в Заводском, Шевченковском и Александровском районах Запорожья деревья упали на проезжие и пешеходные части дороги.

К счастью, никто не пострадал. Сотрудники Службы спасения убрали семь деревьев с дорог и тротуаров.

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Поваленные деревья и реки на дорогах: Запорожье и Одессу накрыла непогода / 4 фотографии

Тем временем в Одессе после грозы и сильного ливня подтоплены некоторые улицы. Поэтому временно не курсируют некоторые трамваи и троллейбусы.

Поваленные деревья и реки на дорогах: Запорожье и Одессу накрыла непогода / 4 фотографии

На дорогах города образовались чуть ли не реки. Местные СМИ сообщают о подтоплении в районе Одессы Пересыпь. В Газовом переулке уже откачивают воду.

В Укргидрометцентре предупреждают, что дожди и грозы 16 августа ожидаются по всей территории Украины.

Источник: ГСЧС, Думская

Фото: ГСЧС, Думская

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