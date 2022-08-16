Станция киевского метро Теремки возобновила работу
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Утром 16 августа станция киевского метро Теремки была закрыта для пассажиров из-за задымления в подземном переходе.
Обновлено в 10.04. Станция метро Теремки возобновила работу в обычном режиме.
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9.45 Из-за задымления в подземном переходе станция Теремки Киевского метрополитена закрыта на вход и выход.
По данным КГГА, на место выехали специалисты.
Администрация Киевского метрополитена об открытии станции сообщит дополнительно.
Недавно в киевском метро неизвестный мужчина распылил едкое вещество.
Инцидент произошел на станции Площадь Льва Толстого. У многих пассажиров были проблемы с дыханием и наблюдался кашель.