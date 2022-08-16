В Донецке на мине подорвалась российская пропагандистка Сулейманова

Август, 16 в 14:14

Во временно оккупированном Донецке погибла кремлевская пропагандистка Земфира Сулейманова. Автомобиль, в котором ехала женщина, подорвался на мине.

Об этом сообщило издание Новая газета со ссылкой на брата Сулеймановой.

По предварительной информации, мина сдетонировала в Кировском районе города. Пропагандистка 1997 года рождения получила осколочные ранения, от которых скончалась в больнице.

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На Донбасс Сулейманова приехала как “волонтер и журналист”. Известно, что на временно оккупированную территорию Украины она приехала 6 августа. По ее словам, на оккупированном Донбассе она хотела заниматься “гуманитарной помощью”.

Сначала появилась информация, что женщина работала на кремлевский пропагандистский ресурс Russia Today, но там это опровергли.

Сулейманова была членом российской фашистской партии национал-большевиков, основанной антиукраинцем и экстремистом Эдуардом Лимоновым.

Накануне стало известно, что в Донецкой области погиб российский чиновник из Алтайского края Евгений Новиков, который приехал помогать оккупантам в квазиреспублике “ДНР”.

Источник: Новая газета