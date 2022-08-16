Август, 16 в 12:53

Оккупационные власти Крыма опубликовали первые фотографии поврежденного железнодорожного полотна из-за взрыва в Джанкойском районе.

Об этом сообщают Факты ICTV со ссылкой на Telegram-каналы.

Оккупационные власти уверяют, что повреждения незначительные и ремонтные работы завершены.

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Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что движение поездов на данном участке планируют возобновить после обеспечения безопасности.

Военный журналист Андрей Цаплиенко в Telegram написал, что в районе железнодорожной станции Азовская производилась разгрузка 17 ББМ, 10 САУ Гвоздика, семи САУ Мста-С, двух САУ Пион, трех единиц РСЗО БМ-21 Град, а также боеприпасов.

— Ну вот собственно, что взрывалось утром в Крыму, еще и повредило рашистам при случае немного железнодорожного полотна, — отметил журналист.

По словам народного депутата Украины Алексея Гончаренко, среди пострадавших от взрывов в Джанкое есть военные.

Утром 16 августа во временно оккупированном Крыму недалеко от Джанкоя прогремели взрывы. В Минобороны РФ сообщили, что детонируют боеприпасы в селе Майское Джанкойского района.

Из села уже эвакуировали около 2 тыс. местных жителей.

Источник: Алексей Гончаренко, Андрей Цаплиенко