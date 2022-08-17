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Опоили психотропным веществом и обокрали: в Киеве женщина стала жертвой на свидании

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Опоили психотропным веществом и обокрали: в Киеве женщина стала жертвой на свидании

В Киеве злоумышленник напоил женщину психотропным веществом и забрал у нее золотую цепочку и мобильный телефон.

Известно, что потерпевшая договорилась на сайте знакомств о свидании с мужчиной. Во время отдыха в кафе ей внезапно стало плохо, и новый знакомый вместе со своим сообщником посадили ее в авто. Потерпевшая видела, как злоумышленники забирают у нее мобильный телефон и снимают с шеи золотую цепочку, а дальше она потеряла сознание. Женщину нашли у подъезда дома.

Врачи констатировали у 46-летней местной жительницы острое отравление психотропным веществом. Сейчас она находится под наблюдением медиков.

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Через несколько часов правоохранители задержали нападающих. Во время проведения обысков в доме одного из подозреваемых следственно-оперативная группа обнаружила золотую цепочку потерпевшей, а в автомобиле другого — ее мобильный телефон.

Нападающими оказались иностранец, 1982 года рождения, и гражданин Украины, 1964 года рождения. По факту совершенного возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины — разбой, сопряженный с причинением тяжких телесных повреждений, совершенный в условиях военного положения. Фигурантам сообщили о подозрении

Им грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

Опоили психотропным веществом и обокрали: в Киеве женщина стала жертвой на свидании / 5 фотографий
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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция Киева

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