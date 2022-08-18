Август, 18 в 14:20

В Николаеве раздаются взрывы. Мэр города Александр Сенкевич просит местных жителей оставаться в укрытиях.

Сейчас в Николаеве и области раздается воздушная тревога.

Обновлено в 14.20. Позже Сенкевич сообщил, что по предварительной информации, в результате дневных обстрелов 18 августа два человека получили ранения, их госпитализировали. Еще один человек умер по дороге в медучреждение.

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Правоохранители собирают подробную информацию о последствиях обстрелов.

Городской голова добавил, что о районах поражения и другие подробности он сообщит вскоре.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 176-е сутки.

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