Обстрел Николаева: один человек умер, двое госпитализированы
В Николаеве раздаются взрывы. Мэр города Александр Сенкевич просит местных жителей оставаться в укрытиях.
Сейчас в Николаеве и области раздается воздушная тревога.
Обновлено в 14.20. Позже Сенкевич сообщил, что по предварительной информации, в результате дневных обстрелов 18 августа два человека получили ранения, их госпитализировали. Еще один человек умер по дороге в медучреждение.
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Правоохранители собирают подробную информацию о последствиях обстрелов.
Городской голова добавил, что о районах поражения и другие подробности он сообщит вскоре.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 176-е сутки.
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