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Факты / Происшествия

Обстрел Николаева: один человек умер, двое госпитализированы

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Обстрел Николаева: один человек умер, двое госпитализированы

В Николаеве раздаются взрывы. Мэр города Александр Сенкевич просит местных жителей оставаться в укрытиях.

Сейчас в Николаеве и области раздается воздушная тревога.

Обновлено в 14.20. Позже Сенкевич сообщил, что по предварительной информации, в результате дневных обстрелов 18 августа два человека получили ранения, их госпитализировали. Еще один человек умер по дороге в медучреждение.

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Правоохранители собирают подробную информацию о последствиях обстрелов.

Городской голова добавил, что о районах поражения и другие подробности он сообщит вскоре.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 176-е сутки.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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