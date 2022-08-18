В селе Межводное в Крыму местные сообщают о взрывах
Во временно оккупированном Крыму сообщают о взрывах 18 августа в Черноморском районе. Пока достоверных данных на этот счет нет.
Местные Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев пишут, что пожар вспыхнул в селе Межводное Черноморского района.
Российские СМИ пишут, что это горит сухая трава.
Село Межводное находится в около 160 км от линии фронта.
В поселке Межводное есть аэропорт, который функционировал в советское время. В частности, легкий АН-2 выполнял рейсы из Межводного в Симферополь. Позднее аэродром использовали дельтапланеристы.
После временной оккупации Крыма россияне заявляли, что хотят восстановить аэропорт для туристов.
Днем 16 августа на военном объекте в Крыму в Гвардейском прогремели несколько взрывов.
Ранее в этот же день слышали взрывы в Крыму в Джанкойском районе. По предварительной информации, в пгт Азовское сдетонировал очередной склад боеприпасов оккупантов.
В российском Минобороны заявили, что произошла детонация боеприпасов в селе Майское тоже Джанкойского района.