Август, 18 в 15:56

Во временно оккупированном Крыму сообщают о взрывах 18 августа в Черноморском районе. Пока достоверных данных на этот счет нет.

Местные Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев пишут, что пожар вспыхнул в селе Межводное Черноморского района.

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Российские СМИ пишут, что это горит сухая трава.

Село Межводное находится в около 160 км от линии фронта.

В поселке Межводное есть аэропорт, который функционировал в советское время. В частности, легкий АН-2 выполнял рейсы из Межводного в Симферополь. Позднее аэродром использовали дельтапланеристы.

После временной оккупации Крыма россияне заявляли, что хотят восстановить аэропорт для туристов.

Днем 16 августа на военном объекте в Крыму в Гвардейском прогремели несколько взрывов.

Ранее в этот же день слышали взрывы в Крыму в Джанкойском районе. По предварительной информации, в пгт Азовское сдетонировал очередной склад боеприпасов оккупантов.

В российском Минобороны заявили, что произошла детонация боеприпасов в селе Майское тоже Джанкойского района.