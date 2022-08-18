Женщина в Индии отрезала ножом гениталии любовника, когда он хотел изнасиловать ее дочь

Август, 18 в 12:48

В Индии женщина отрезала кухонным ножом гениталии своего парня, чтобы “проучить его”, после того как он пытался изнасиловать ее 14-летнюю дочь.

Как пишет издание Daily Mail, инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш, что в 160 км к востоку от Нью-Дели.

36-летняя женщина как раз вернулась домой, где застала своего 32-летнего бойфренда с поличным. Последние два года эта женщина жила со своим новым любимым после развода с мужем-алкоголиком.

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Она объяснила, что ее парень в панике пытался на нее напасть, когда она защищала свою дочь.

— Я принесла из кухни нож и отрезала ему интимные части тела, чтобы проучить его. Я не жалею о том, что сделала, – заявила она.

По словам офицера полицейского участка Лахимпура, мужчина будет привлечен к ответственности за изнасилование согласно Закону о защите детей от сексуальных преступлений (POCSO).

В полиции заявили, что состояние обвиняемого критическое, и он может быть перевезен в столицу штата Уттар-Прадеш – Лакхнау для дальнейшего лечения. Пока неизвестно, предъявят ли матери какие-либо обвинения.