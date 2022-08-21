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Факты / Происшествия

Под Харьковом разоблачили мужчину, передавшего россиянам украденные продукты и топливо

Юля Захарченко, редактор ленты
Под Харьковом разоблачили мужчину, передавшего россиянам украденные продукты и топливо
Фото: Офис генпрокурора

В Харьковской области сообщили о подозрении 38-летнему мужчине, пытавшемуся угодить российским оккупантам. Он разграбил военные части и склады в Волчанске, после чего передавал захватчикам украденные продукты и горюче-смазочные материалы.

По данным Харьковской областной прокуратуры, житель разграбил воинские части Национальной гвардии в Волчанске, складские помещения ООО Волчанский мясокомбинат, предприятия по производству сахара в пгт Белый Колодец. Мужчина это сделал ради того, чтобы угодить оккупантам.

На этом он не остановился. Мужчина передавал представителям РФ сведения о проукраински настроенных гражданах, проживающих на территории общины. К тому же подозреваемый лично сопровождал российскую армию на автомобиле, чтобы оккупанты лучше узнали местность.

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Мужчину задержали и сообщили о подозрении по факту пособничества государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины), за что предусмотрено тюремное заключение до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до 15 лет и возможной конфискацией имущества. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

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Источник: Харьковская областная прокуратура

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