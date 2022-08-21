Российская армия обстреляла Марганец: повреждены могилы на центральном кладбище
В Днепропетровской области российская армия обстреляла центральное кладбище Марганца из ствольной артиллерии. Об этом сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.
Он обнародовал видеозапись с места обстрелов. На кадрах можно заметить, что некоторые памятники на могилах повреждены в результате ударов РФ по городу.
К тому же российские войска ударили из Ураганов по Зеленодольской территориальной общине в Криворожском районе, сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко отметил, что в результате обстрелов по ОТО погибла одна женщина. Предварительно еще пострадали шесть человек, среди которых один ребенок. На территории области зафиксировали повреждения жилых домов и детского сада.