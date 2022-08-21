Август, 21 в 19:51

В Днепропетровской области российская армия обстреляла центральное кладбище Марганца из ствольной артиллерии. Об этом сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

Он обнародовал видеозапись с места обстрелов. На кадрах можно заметить, что некоторые памятники на могилах повреждены в результате ударов РФ по городу.

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К тому же российские войска ударили из Ураганов по Зеленодольской территориальной общине в Криворожском районе, сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко отметил, что в результате обстрелов по ОТО погибла одна женщина. Предварительно еще пострадали шесть человек, среди которых один ребенок. На территории области зафиксировали повреждения жилых домов и детского сада.