Август, 21 в 21:26

Харьков снова находится под мощными обстрелами российской армии. В который раз за вечер в городе раздались мощные взрывы во время воздушной тревоги.

Обновлено в 21:26. Враг снова обстрелял Киевский район Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов. Предварительно известно о трех прилетах. Вспыхнули пожары в частном доме и нежилом объекте.

Обновлено в 21:01. Сигнал воздушной тревоги раздается в двух регионах — Харьковской (началась сегодня в 20:57) и Луганской областях (длится с 4 апреля 19:45).