Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В Харькове снова раздаются мощные взрывы во время воздушной тревоги

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
В Харькове снова раздаются мощные взрывы во время воздушной тревоги
Фото: ГСЧС

Харьков снова находится под мощными обстрелами российской армии. В который раз за вечер в городе раздались мощные взрывы во время воздушной тревоги.

Обновлено в 21:26. Враг снова обстрелял Киевский район Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов. Предварительно известно о трех прилетах. Вспыхнули пожары в частном доме и нежилом объекте.

Обновлено в 21:01. Сигнал воздушной тревоги раздается в двух регионах — Харьковской (началась сегодня в 20:57) и Луганской областях (длится с 4 апреля 19:45).

Сейчас смотрят

Читайте
Химическая и радиационная опасность: в Украине обновили сигнал воздушной тревоги

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка