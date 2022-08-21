В Кропивницком нашли мертвым главу УСБУ в Кировоградской области Наконечного
В Кропивницком 20 августа найден мертвым начальник управления СБУ в Кировоградской области Александр Наконечный.
СБУ и Государственное бюро расследований изучают обстоятельства смерти.
Как сообщил депутат Кропивницкого районного совета Андрей Лаврусь, полковник СБУ находился дома и произвел из пистолета выстрел себе в голову. От полученного огнестрельного ранения скончался на месте.
Александр Наконечный возглавил СБУ Кировоградской области в начале 2021 года.
ОБНОВЛЕНО в 12:20
В Офисе Генерального прокурора сообщили, что по факту смерти начальника СБУ в Кировоградской области возбуждено уголовное производство (ч. 1 ст. 115 УК Украины).
По данным следствия, 20 августа около 22:25, в собственной квартире жена подполковника услышала звук выстрела и обнаружила в одной из комнат тело мужчины с огнестрельным ранением без признаков жизни.
Следствие продолжается.
До назначения в СБУ Наконечный работал в отделе контрразведки и более 10 лет – в подразделении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью киевского Главного управления СБУ.
Фото: Игорь Демчук, Украина-Центр