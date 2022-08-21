Август, 21 в 10:30

В Кропивницком 20 августа найден мертвым начальник управления СБУ в Кировоградской области Александр Наконечный.

СБУ и Государственное бюро расследований изучают обстоятельства смерти.

Как сообщил депутат Кропивницкого районного совета Андрей Лаврусь, полковник СБУ находился дома и произвел из пистолета выстрел себе в голову. От полученного огнестрельного ранения скончался на месте.

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ОБНОВЛЕНО в 12:20

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что по факту смерти начальника СБУ в Кировоградской области возбуждено уголовное производство (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

По данным следствия, 20 августа около 22:25, в собственной квартире жена подполковника услышала звук выстрела и обнаружила в одной из комнат тело мужчины с огнестрельным ранением без признаков жизни.

Следствие продолжается.

До назначения в СБУ Наконечный работал в отделе контрразведки и более 10 лет – в подразделении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью киевского Главного управления СБУ.

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Фото: Игорь Демчук, Украина-Центр