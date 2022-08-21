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Факты / Происшествия

В пригороде Одессы раздались взрывы — что известно

Юля Захарченко, редактор ленты
Подтверждено
вибухи у миколаєві
Фото: Факты ICTV

В Одесской области прогремели несколько взрывов, сообщают местные жители. Взрывы были слышны в пригороде Одессы.

В Оперативном командовании Юг заявили, что взрыв, который услышали одесситы, это обезвреживание еще одной мины в прибрежных водах. Это подтвердил и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

— Без паники! Силами подрывной команды группировки разнородных сил Юга Украины уничтожена вторая в течение суток дрейфующая якорная мина, — рассказал Братчук.

По состоянию на 18:41, воздушная тревога по Украине раздается только в Луганской области непрерывно с 4 апреля в 19:45.

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