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Факты / Происшествия

В Саках в Крыму прогремела серия взрывов

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
вибух

На территории Крымского полуострова прогремела серия мощных взрывов в Саках, сообщают местные жители.

В Telegram-канале Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами подтвердили, что в городе прогремели взрывы.

– Саки, Крым. Слышны взрывы. Информация уточняется. Саки – это рядом с Новофедоровкой, где минулась авиабаза русни, — говорится в сообщении.

По состоянию на 19:25, воздушная тревога по Украине раздается только в Луганской области непрерывно с 4 апреля 19:45.

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