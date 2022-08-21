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В Севастополе слышны взрывы: оккупанты говорят, что работает ПВО

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Севастополе слышны взрывы: оккупанты говорят, что работает ПВО
Фото: Pixabay

В оккупированном Севастополе сегодня снова слышны взрывы.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Оккупанты уверяют, что это работает их противовоздушная оборона, и призывают горожан не паниковать.

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20 августа у штаба Черноморского флота в Севастополе раздались взрывы. Сообщалось, что здание штаба атаковал БПЛА.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что оккупационные власти, вероятно, рассматривают возможность усиления безопасности на полуострове и для этого могут отвести российские силы безопасности от линии фронта.

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Кроме того, жители Севастополя просят усилить патрулирование города и установить новые блокпосты.

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