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Факты / Происшествия

В области воздушная тревога: в Харькове слышны взрывы

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Требует проверки
В области воздушная тревога: в Харькове слышны взрывы
Фото: Depositphotos

В Харькове слышны звуки взрывов. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Сейчас в Харькове и области объявлена воздушная тревога.

В ночь на 21 августа россияне обстреляли Харьковскую область. Они запустили ракеты из российского Белгорода.

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Один из снарядов попал в недостроенный частный дом в поселке Рогань Харьковского района. Ранения получили 36-летний мужчина и 24-летняя женщина.

В поселке Докучаевское Харьковского района двумя ракетами повреждены хозяйственные здания учебного заведения.

Тем временем в Генштабе ВСУ сообщают, что на Харьковском направлении российские войска обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии районы Прудянки, Русских Тишков, Шестаково, Песчаного и Печенегов.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.

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