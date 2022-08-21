В области воздушная тревога: в Харькове слышны взрывы
В Харькове слышны звуки взрывов. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Сейчас в Харькове и области объявлена воздушная тревога.
В ночь на 21 августа россияне обстреляли Харьковскую область. Они запустили ракеты из российского Белгорода.
Один из снарядов попал в недостроенный частный дом в поселке Рогань Харьковского района. Ранения получили 36-летний мужчина и 24-летняя женщина.
В поселке Докучаевское Харьковского района двумя ракетами повреждены хозяйственные здания учебного заведения.
Тем временем в Генштабе ВСУ сообщают, что на Харьковском направлении российские войска обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии районы Прудянки, Русских Тишков, Шестаково, Песчаного и Печенегов.
Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.