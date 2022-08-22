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Факты / Происшествия

В Николаевской области СБУ нейтрализовала банду торговцев оружием

Валентина Летяк, редактор ленты
СБУ нейтралізувала банду торговців зброєю
Фото: СБУ

В Николаевской области сотрудники СБУ нейтрализовали банду, занимавшуюся незаконным сбытом оружия в прифронтовых районах. Задержали двух организаторов.

Злоумышленники пытались продать автомат АК-74 с боеприпасами за 40 тыс. грн.

Во время обысков у задержанных изъяли снайперскую винтовку с “глушителями”, шесть боевых гранат Ф-1 и РГД, осколочные гранаты, пять автоматов Калашникова, в том числе российского производства, 14 пистолетов и револьвер, дымовые шашки и электродетонатор, а также более 4 тыс. патронов разного калибра.

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В состав банды входило несколько жителей Вознесенска, которые искали клиентов через связи в криминальных кругах.

Задержанным объявлено подозрение по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и сейчас решается вопрос о мере пресечения в виде ареста.

СБУ нейтралізувала банду торговців зброєю
СБУ нейтралізувала банду торговців зброєю
СБУ нейтралізувала банду торговців зброєю
СБУ нейтралізувала банду торговців зброєю
В Николаевской области СБУ нейтрализовала банду торговцев оружием / 2 фотографии

Сотрудники СБУ работают над установлением источников поступления оружия и привлечением к ответственности всех участников преступной группы.

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Источник: СБУ
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