Август, 22 в 10:21

В Одесской области был слышен взрыв. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В Одессе и области объявлена воздушная тревога.

К слову, ночью 21 августа российские войска атаковали Одесскую область пятью ракетами.

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Три из них попали на территорию одного из сельскохозяйственных предприятий Одесского района. Две другие ракеты типа Калибр подразделение противовоздушной обороны уничтожило над Черным морем.

Дополняется…