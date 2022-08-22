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Факты / Происшествия

На Одесчине прогремел взрыв, в области воздушная тревога

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Требует проверки
Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

В Одесской области был слышен взрыв. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В Одессе и области объявлена воздушная тревога.

К слову, ночью 21 августа российские войска атаковали Одесскую область пятью ракетами.

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Три из них попали на территорию одного из сельскохозяйственных предприятий Одесского района. Две другие ракеты типа Калибр подразделение противовоздушной обороны уничтожило над Черным морем.

Дополняется…

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