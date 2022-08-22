Обустроил современную лабораторию: в Киеве задержали наркоторговца

Август, 22 в 17:44

В Киеве мужчину подозревают в производстве психотропных веществ в нарколаборатории. Предварительно там реализовывали до 200 кг психотропных веществ в месяц.

По данным Офиса генерального прокурора, полицейские задержали киевлянина с партией психотропных веществ стоимостью более 50 млн грн. При осмотре его машины обнаружили и изъяли 15 кг Альфа-PVP (синтетического психостимулятора) в сухом состоянии и 100 л в жидком.

Все вещественные доказательства направили для проведения экспертных исследований. Подозреваемому избрали меру пресечения — удерживание под стражей без права внесения залога.

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Мужчину обвиняют в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке и сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины). За преступление предусмотрено тюремное заключение до 12 лет с конфискацией имущества. Сейчас идет досудебное расследование.