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Факты / Происшествия

Нанес ущерб государству на $1,5 млн: экс-директору Укрхимтрансамиак сообщили о подозрении

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
підозра
Фото: Офис генпрокурора

Офис генпрокурора сообщил о подозрении экс-директору госпредприятия в нанесении ущерба государству на $1,5 млн.

Как сообщает пресс-служба ОГУ, о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины) сообщили бывшему директору ГП Укрхимтрансамиак.

По данным следствия, подозреваемый в 2016-2017 году совершил односторонний отказ от выполнения обязательств по контракту, предоставив распоряжение приостановить процесс транспортировки аммиака через аммиакопровод.

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— Таким образом, чиновник пытался повлиять на российское предприятие-производителя для пересмотра действующего на то время тарифа за предоставление услуг, — говорится в сообщении.

Но вместо повышения тарифов на транспортировку аммиака, экс-директор достиг другого результата — вынесение Международным коммерческим арбитражным судом решения о взыскании $1,5 млн убытков с ГП Укрхимтрансаммиак в пользу российского предприятия, которое реально было выполнено.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями территориального управления ГБР в Киеве, при оперативном сопровождении ГУ ДЗНД СБУ.

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Источник: Офис генпрокурора
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