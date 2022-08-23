Август, 23 в 16:16

В Черниговской области местная жительница получила от общественной организации гуманитарную помощь для жителей и терробороны Новгород-Северской территориальной общины – пищевые продукты, средства гигиены, одежду и военную амуницию.

Однако вместо того, чтобы доставить гуманитарку, фигурантка продала ее часть. Позже договорилась и о реализации следующей партии более чем на 460 тыс. грн. Однако ее преступному “бизнесу” помешали полицейские, разоблачившие женщину при попытке продать гуманитарную помощь.

За совершенное женщине может грозить тюрьма сроком от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

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Хотела 500 тыс. грн: на Черниговщине полицейские разоблачили женщину при продаже гуманитарки / 3 фотографии

Хотела 500 тыс. грн: на Черниговщине полицейские разоблачили женщину при продаже гуманитарки / 3 фотографии

Источник: МВД Украины

Фото: МВД Украины