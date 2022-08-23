Над Харьковом поднимается густой дым: в городе масштабный пожар на одном из заводов
В Харькове 23 августа загорелось пятиэтажное здание промышленного предприятия в Новобаварском районе города.
Обновлено в 7.19. Спикер управления ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко подтвердил информацию о пожаре.
По его данным, огонь вспыхнул около 04.40. Горело пятиэтажное здание. Около 06.30 пожар локализовали, продолжается окончательное тушение.
Очевидцы сообщали, что огонь на крыше предприятия и столб черного дыма был виден из разных районов Харькова. В то же время, взрывов перед пожаром не было.
Первые сообщения о пожаре появились около 5 утра. О причинах возгорания и пострадавших пока неизвестно.
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