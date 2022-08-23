Август, 23 в 6:33

В Харькове 23 августа загорелось пятиэтажное здание промышленного предприятия в Новобаварском районе города.

Обновлено в 7.19. Спикер управления ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко подтвердил информацию о пожаре.

По его данным, огонь вспыхнул около 04.40. Горело пятиэтажное здание. Около 06.30 пожар локализовали, продолжается окончательное тушение.

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Очевидцы сообщали, что огонь на крыше предприятия и столб черного дыма был виден из разных районов Харькова. В то же время, взрывов перед пожаром не было.

Первые сообщения о пожаре появились около 5 утра. О причинах возгорания и пострадавших пока неизвестно.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 181-е сутки.

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