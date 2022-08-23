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Факты / Происшествия

Повреждены дома, машины, сеть водоснабжения: россияне обстреляли Днепропетровщину

Юля Захарченко, редактор ленты
Повреждены дома, машины, сеть водоснабжения: россияне обстреляли Днепропетровщину
Фото: Офис генпрокурора

В Днепропетровской области российская армия обстреляла жилой квартал Марганца из реактивных систем залпового огня. В результате артиллерийского обстрела пострадали две женщины, одну из них госпитализировали в больницу.

По данным Офиса генерального прокурора, повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и сеть водоснабжения на территории города.

Фото: Офис генпрокурора

Под обстрел российских оккупантов попал пгт Красногригорьевка, в результате чего повреждены частные дома, автомобили горожан и линии электропередачи.

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А вчера под вражеским огнем оказалось село Марьянское. В результате обстрелов погибла одна женщина и ранены еще двое местных жителей, повреждены частные дома.

На месте происшествия работают прокуроры, следователи полиции, эксперты. В офисе генпрокурора подчеркнули, что на этих территориях отсутствуют военные объекты.

Прокуратура начала досудебное расследование по уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины), за которое предусмотрено тюремное заключение до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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Источник: Офис генпрокурора
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