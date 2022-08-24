В ОВА объяснили, почему жители Белой Церкви слышали звуки взрывов
В городе Белая Церковь Киевской области слышны звуки взрывов. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Обновлено в 13:50. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что, по подтвержденным данным, в Черкасской области во время предварительного сигнала тревоги сбита вражеская ракета.
Работа ПВО была слышна в некоторых близлежащих районах Киевщины.
Обновлено в 13:29. Местные жители слышали звуки взрывов, когда в Киевской области была объявлена воздушная тревога.
В День Независимости Украины российская оккупационная армия также обстреляла Полтавскую область. По информации областной военной администрации, ракетный удар нанесли по городу Миргород.
В целом зафиксировали четыре вражеских прилета по инфраструктуре.
Также около часа ночи под обстрелом оказался Новобаварский район Харькова.
Мэр Игорь Терехов сообщил о прилетах по нескольким адресам. Кроме того, 24 августа враг атаковал, по предварительной информации, ракетами типа С-300 поселок Докучаевское в Харьковском районе.
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