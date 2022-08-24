В Никополе, Миргороде, в Сумской и Черкасской областях слышны взрывы
Во время воздушной тревоги прогремели взрывы в Никополе Днепропетровской области, в городе Миргород, что в Полтавской области, а также в Сумской области.
Об этом сообщают в соцсетях.
В Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Черкасской области сообщают о взрывах.
Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец призвал жителей региона во время тревоги не выходить из укрытий. А в местных Telegram-каналах пишут, что в области работает наше ПВО.
ОБНОВЛЕНО в 11:50
Впоследствии Игорь Табурец сообщил, что во время воздушной тревоги силы ПВО сбили над Черкасской областью российскую ракету.
Сегодня ночью в Харькове раздались взрывы – под обстрел попал Новобаварский район. Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о прилетах по нескольким адресам.
Источник: Дмитрий Лунин, Игорь Табурец