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Факты / Происшествия

В Никополе, Миргороде, в Сумской и Черкасской областях слышны взрывы

Марта Бондаренко, редактор ленты
Подтверждено
В Никополе, Миргороде, в Сумской и Черкасской областях слышны взрывы
Фото: ГСЧС

Во время воздушной тревоги прогремели взрывы в Никополе Днепропетровской области, в городе Миргород, что в Полтавской области, а также в Сумской области.

Об этом сообщают в соцсетях.

В Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Черкасской области сообщают о взрывах.

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Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец призвал жителей региона во время тревоги не выходить из укрытий. А в местных Telegram-каналах пишут, что в области работает наше ПВО.

ОБНОВЛЕНО в 11:50

Впоследствии Игорь Табурец сообщил, что во время воздушной тревоги силы ПВО сбили над Черкасской областью российскую ракету.

Сегодня ночью в Харькове раздались взрывы – под обстрел попал Новобаварский район. Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о прилетах по нескольким адресам.

Источник: Дмитрий Лунин, Игорь Табурец

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