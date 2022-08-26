Эвакуировали 12 человек: во Львове ночью обрушился дом
Фото: ГСЧС
Ночью 26 августа в центре Львова произошло частичное разрушение жилого дома.
Эвакуировали 12 человек: во Львове ночью обрушился дом / 8 фотографий
Происшествие случилось в трехэтажке на проспекте Свободы около 01:30.
Одна квартира и два нежилых помещения полностью разрушены.
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Еще в двух квартирах зафиксированы частичные разрушения.
Спасатели эвакуировали 12 человек. Среди них был и четырехлетний ребенок.
Людей, которые могли оказаться под завалами, искал пес по имени Зоя.
Кроме кинологов, к спасательным работам привлекли 42 работника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Поиски завершились в 04:57. Пострадавших не обнаружено.