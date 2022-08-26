Август, 26 в 9:21

Ночью 26 августа в центре Львова произошло частичное разрушение жилого дома.

Эвакуировали 12 человек: во Львове ночью обрушился дом / 8 фотографий

Происшествие случилось в трехэтажке на проспекте Свободы около 01:30.

Одна квартира и два нежилых помещения полностью разрушены.

Сейчас смотрят

Еще в двух квартирах зафиксированы частичные разрушения.

Спасатели эвакуировали 12 человек. Среди них был и четырехлетний ребенок.

Людей, которые могли оказаться под завалами, искал пес по имени Зоя.

Кроме кинологов, к спасательным работам привлекли 42 работника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Поиски завершились в 04:57. Пострадавших не обнаружено.