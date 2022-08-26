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Факты / Происшествия

Эвакуировали 12 человек: во Львове ночью обрушился дом

Татьяна Забожко, редактор ленты
Эвакуировали 12 человек: во Львове ночью обрушился дом
Фото: ГСЧС

Ночью 26 августа в центре Львова произошло частичное разрушение жилого дома.

Эвакуировали 12 человек: во Львове ночью обрушился дом / 8 фотографий

Происшествие случилось в трехэтажке на проспекте Свободы около 01:30.

Одна квартира и два нежилых помещения полностью разрушены.

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Еще в двух квартирах зафиксированы частичные разрушения.

Спасатели эвакуировали 12 человек. Среди них был и четырехлетний ребенок.

Людей, которые могли оказаться под завалами, искал пес по имени Зоя.

Кроме кинологов, к спасательным работам привлекли 42 работника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Поиски завершились в 04:57. Пострадавших не обнаружено.

Источник: ГСЧС
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