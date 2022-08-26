Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В Николаеве после воздушной тревоги прозвучали взрывы

Анастасия Гевко, редактор ленты
Требует проверки
В Николаеве после воздушной тревоги прозвучали взрывы

В Николаеве в пятницу, 26 августа, около 13.50 прозвучали взрывы. Об этом сообщают местные СМИ и очевидцы в соцсетях.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отмечает, что в 13.37 по всей Николаевской области была оглашена воздушная тревога.

Официального подтверждения информации о взрывах в Николаеве от властей пока что нет.

Сейчас смотрят
Читайте
Удары ВСУ по Антоновскому мосту и остановка работы ЗАЭС: что происходит на 184-й день войны (онлайн)

Фото: 831 бригада тактичної авіації 

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка