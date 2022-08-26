В Николаеве после воздушной тревоги прозвучали взрывы
Требует проверки
В Николаеве в пятницу, 26 августа, около 13.50 прозвучали взрывы. Об этом сообщают местные СМИ и очевидцы в соцсетях.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отмечает, что в 13.37 по всей Николаевской области была оглашена воздушная тревога.
Официального подтверждения информации о взрывах в Николаеве от властей пока что нет.
Сейчас смотрят
Читайте
Удары ВСУ по Антоновскому мосту и остановка работы ЗАЭС: что происходит на 184-й день войны (онлайн)