В Николаеве после воздушной тревоги прозвучали взрывы

Август, 26 в 14:08

В Николаеве в пятницу, 26 августа, около 13.50 прозвучали взрывы. Об этом сообщают местные СМИ и очевидцы в соцсетях.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отмечает, что в 13.37 по всей Николаевской области была оглашена воздушная тревога.

Официального подтверждения информации о взрывах в Николаеве от властей пока что нет.

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