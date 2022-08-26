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Нашли обнаженной на свалке: в Одесской области мужчина забил до смерти женщину

Марта Бондаренко, редактор ленты
Нашли обнаженной на свалке: в Одесской области мужчина забил до смерти женщину
Фото: Нацполиция

24 августа на свалке под Одессой обнаружили тело обнаженной женщины.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Правоохранителям понадобилось несколько часов, чтобы найти причастного к совершению тяжкого преступления.

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Как выяснилось, 44-летний житель Суворовского района Одессы на почве ревности устроил ссору со своей 47-летней сожительницей. Разговор перерос в драку и мужчина сильно избил женщину, а к утру обнаружил, что она умерла.

Мужчина скрыл свое преступление: положил тело убитой в сумку и вынес в мусорный бак.

Полицейские задержали подозреваемого, он не стал отрицать свою вину.

В феврале сообщалось, что в Одесской области арестовали многодетную мать, жестоко расправившуюся над мужем, с которым прожила более 30 лет вместе. Женщина решила отомстить за многолетнее домашнее насилие в семье.

Источник: Нацполиция
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