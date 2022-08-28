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Факты / Происшествия

РФ обстреливает оккупированный берег Каховского водохранилища

Марта Бондаренко, редактор ленты
РФ обстреливает оккупированный берег Каховского водохранилища
Фото: Pixabay

Во временно оккупированном Васильевском районе Запорожской области российские военные устраивают провокационные обстрелы.

Об этом в Telegram сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

По его словам, в течение дня возможны обстрелы населенных пунктов — городов, сел и поселков, которые расположены на берегу Каховского водохранилища.

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— На противоположном берегу водохранилища продолжаются провокации армии России с обстрелами временно оккупированных территорий Запорожской области, — говорится в сообщении Евгения Евтушенко.

Сегодня в оккупированной Новой Каховке раздались мощные взрывы – Вооруженные силы Украины удачно уничтожили очередную базу российских оккупантов.

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