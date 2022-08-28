В Кривом Роге раздались взрывы, сирены не было
Требует проверки
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В Кривом Роге днем, 28 августа, местные жители услышали несколько взрывов, при этом сирены в городе не звучали.
Об этом сообщает местный телеканал Перший Міський.
Пока официальной информации нет. Также неизвестно, откуда раздавались взрывы, возможно из-за пределов Кривого Рога.
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Позже стало известно, что задымление было видно с южной стороны города. Вражеских “прилетов” в Кривом Роге не было.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в Николаевской и Луганской областях.
Напомним, что ночью 25 августа оккупанты обстреляли Кривой Рог кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня Торнадо-С.
Война в Украине длится 186-й день.
Источник: Перший Міський