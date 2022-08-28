Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В Кривом Роге раздались взрывы, сирены не было

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
В Кривом Роге раздались взрывы, сирены не было
Фото: Depositphotos

В Кривом Роге днем, 28 августа, местные жители услышали несколько взрывов, при этом сирены в городе не звучали.

Об этом сообщает местный телеканал Перший Міський.

Пока официальной информации нет. Также неизвестно, откуда раздавались взрывы, возможно из-за пределов Кривого Рога.

Сейчас смотрят

Позже стало известно, что задымление было видно с южной стороны города. Вражеских “прилетов” в Кривом Роге не было.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Николаевской и Луганской областях.

Напомним, что ночью 25 августа оккупанты обстреляли Кривой Рог кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня Торнадо-С.

Война в Украине длится 186-й день.

Источник: Перший Міський

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка