Август, 28 в 17:47

В Кривом Роге днем, 28 августа, местные жители услышали несколько взрывов, при этом сирены в городе не звучали.

Об этом сообщает местный телеканал Перший Міський.

Пока официальной информации нет. Также неизвестно, откуда раздавались взрывы, возможно из-за пределов Кривого Рога.

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Позже стало известно, что задымление было видно с южной стороны города. Вражеских “прилетов” в Кривом Роге не было.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Николаевской и Луганской областях.

Напомним, что ночью 25 августа оккупанты обстреляли Кривой Рог кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня Торнадо-С.

Война в Украине длится 186-й день.

Источник: Перший Міський