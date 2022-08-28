В Мукачево супруги собирали цветы с могил военных и продавали их

Август, 28 в 18:10

В Мукачево Закарпатской области полиция разоблачила супругов, которые собирали цветы с могил военнослужащих и продавали их. В настоящее время установлена ​​их причастность к по меньшей мере четырем таким фактам.

Ворами оказались мужчина и женщина в возрасте 34 и 35 лет, состоящие в гражданском браке. Обоих доставили в управление полиции, где они дают показания.

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Сообщается, что они совершали кражи утром. Цветы они собирали с могил Аллеи Славы Героев, где похоронены военнослужащие. После этого цветы они формировали в новые композиции и реализовывали в заведениях отдыха и на местных рынках.

Им по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (Надругательство над могилой, совершенное по предварительному сговору группой лиц) грозит лишение свободы на срок от 4 до 5 лет. Расследование по делу продолжается.

Источник: Нацполиция Закарпатской области

Фото: Нацполиция Закарпатской области