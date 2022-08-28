В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП — 23 человека госпитализированы

Август, 28 в 1:06

В Румынии автобус с украинскими беженцами, которые возвращались на Родину, попал в ДТП. В салоне транспортного средства находились 43 человека, в основном — женщины и дети.

В результате аварии в больницу попали 23 человека, среди них — четверо детей в возрасте от 5 до 16 лет. На месте ДТП было 13 “скорых”.

ДТП произошло в ночь на 27 августа около 2.45 в коммуне Гароафа уезда Вранча. Известно, что автобус следовал из Турции в Украину. Как пишет местное агентство, причиной аварии стала ошибка водителя. На въезде в румынскую коммуну водитель потерял управление, из-за чего транспортное средство перевернулось в кювет.

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— 23 человека были доставлены в больницу для медицинского осмотра, но никто не находится в тяжелом состоянии. Один человек получил вывих плеча и был госпитализирован, а еще один человек якобы имел политравму позвоночника. Остальные пассажиры автобуса были доставлены в Центр приема беженцев. Позже их должны были отправить в Украину, и мы обеспечим их транспортировку до границы, – сообщил румынский чиновник.

Источник: Romania Posts English

Фото: Romania Posts English