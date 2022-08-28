Август, 28 в 6:33

Ночью 28 августа в Харькове и Запорожье прогремели взрывы.

Об этом сообщили местные жители.

В Харькове взрывы слышны примерно в 00.04 сразу после объявления воздушной тревоги.

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В то же время в Запорожье о взрывах сообщили в 02.11 также после начала воздушной тревоги.

Официальной информации о взрывах в этих городах пока нет.

Напомним, что в ночь на 27 августа ночью российские войска обстреляли Запорожье и область. Зафиксировано 16 прилетов. Оккупанты уничтожили школу-интернат.

К началу войны там обучалось около 200 детей со всей Запорожской области. В момент удара учащихся в интернате не было, охрана и руководство не пострадали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 186-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.