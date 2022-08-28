Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Связывали веревками и беспощадно избивали: на Одещине преступники совершали разбойные нападения на предпринимателей

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Связывали веревками и беспощадно избивали: на Одещине преступники совершали разбойные нападения на предпринимателей

В Одесской области преступная группа из пяти человек в возрасте от 37-ми до 53-х лет совершала разбойные нападения на предпринимателей. Сообщается, что они были ранее судимы за имущественные преступления.

К каждому нападению сообщники тщательно готовились, принимали меры конспирации.

— Действовали сообщники по одному и тому же сценарию – проникали в жилые дома путем отжима металлопластиковых окон, угрожали хозяевам оружием, связывали веревками, одевали на головы наволочки, беспощадно избивали, пока пострадавшие не отдавали деньги и ювелирные изделия, — говорится в сообщении МВД.

Разоблачили и задержали их оперативники управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области при силовой поддержке спецподразделения КОРД.

Сейчас смотрят
Читайте
В Мукачево супруги собирали цветы с могил военных и продавали их

Источник: МВД

Фото: МВД

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка