Связывали веревками и беспощадно избивали: на Одещине преступники совершали разбойные нападения на предпринимателей

Август, 28 в 18:59

В Одесской области преступная группа из пяти человек в возрасте от 37-ми до 53-х лет совершала разбойные нападения на предпринимателей. Сообщается, что они были ранее судимы за имущественные преступления.

К каждому нападению сообщники тщательно готовились, принимали меры конспирации.

— Действовали сообщники по одному и тому же сценарию – проникали в жилые дома путем отжима металлопластиковых окон, угрожали хозяевам оружием, связывали веревками, одевали на головы наволочки, беспощадно избивали, пока пострадавшие не отдавали деньги и ювелирные изделия, — говорится в сообщении МВД.

Разоблачили и задержали их оперативники управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области при силовой поддержке спецподразделения КОРД.

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Источник: МВД

Фото: МВД