В Херсоне сообщают о взрывах
Очевидцы говорят, что слышали звуки взрывов в Херсоне. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Спустя некоторое время взрывы повторились.
По данным оперативного командования Юг, враг продолжает ведение боевых действий на занимаемом рубеже обороны, изменений в составе и положении нет.
За последние сутки, 28 августа, оккупанты пытались дважды наступать в направлении Высокополья – Потемкино, однако ВСУ заставили врага отступить с большими потерями.
Наша авиация нанесла восемь ударов по опорным пунктам и скоплению живой силы, вооружения и техники РФ в районе Нововознесенского, Благодатовки, Новопетровки, Любомировки, Ивановки и Вавилового.
На правом берегу Днепра уничтожен 41 оккупант, два беспилотника, танк Т-72, РСЗО Ураган, зенитно-пушечный ракетный комплекс Панцирь-С1, самоходная артиллерийско-минометная установка Нона-С, станция радиоэлектронной борьбы, шесть единиц авто-бронетехники. Окончательные потери врага уточняются.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 187-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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