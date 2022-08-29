Август, 29 в 8:06

Очевидцы говорят, что слышали звуки взрывов в Херсоне. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Спустя некоторое время взрывы повторились.

По данным оперативного командования Юг, враг продолжает ведение боевых действий на занимаемом рубеже обороны, изменений в составе и положении нет.

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За последние сутки, 28 августа, оккупанты пытались дважды наступать в направлении Высокополья – Потемкино, однако ВСУ заставили врага отступить с большими потерями.

Наша авиация нанесла восемь ударов по опорным пунктам и скоплению живой силы, вооружения и техники РФ в районе Нововознесенского, Благодатовки, Новопетровки, Любомировки, Ивановки и Вавилового.

На правом берегу Днепра уничтожен 41 оккупант, два беспилотника, танк Т-72, ​​РСЗО Ураган, зенитно-пушечный ракетный комплекс Панцирь-С1, самоходная артиллерийско-минометная установка Нона-С, станция радиоэлектронной борьбы, шесть единиц авто-бронетехники. Окончательные потери врага уточняются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 187-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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