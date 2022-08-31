Продам дизтопливо по заниженной цене: чиновник “лишил” госбюджет 205 млн грн
Сотрудники ДБР сообщили о подозрении чиновнику, который в апреле 2021 года продал частной компании на профильном аукционе 18 тыс. тонн дизельного топлива по значительно заниженной стоимости. Это вдвое дешевле его рыночной стоимости.
В то время мужчина временно исполнял обязанности председателя Государственного агентства резерва Украины. Его действия привели к потере государством более 205 млн грн.
В настоящее время он занимает должность заместителя председателя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства.
Известно, что чиновник проигнорировал рекомендации Министерства экономики по обеспечению проведения должной оценки рыночной стоимости дизтоплива.
ДБР подозревает бывшего в.и.о председателя Госрезерва Украины в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК)
Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 6 лет. Досудебное расследование продолжается.