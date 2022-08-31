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Факты / Происшествия

Продам дизтопливо по заниженной цене: чиновник “лишил” госбюджет 205 млн грн

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Продам дизтопливо по заниженной цене: чиновник “лишил” госбюджет 205 млн грн
Фото: ГБР

Сотрудники ДБР сообщили о подозрении чиновнику, который в апреле 2021 года продал частной компании на профильном аукционе 18 тыс. тонн дизельного топлива по значительно заниженной стоимости. Это вдвое дешевле его рыночной стоимости.

В то время мужчина временно исполнял обязанности председателя Государственного агентства резерва Украины. Его действия привели к потере государством более 205 млн грн.

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В настоящее время он занимает должность заместителя председателя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства.

Известно, что чиновник проигнорировал рекомендации Министерства экономики по обеспечению проведения должной оценки рыночной стоимости дизтоплива.

ДБР подозревает бывшего в.и.о председателя Госрезерва Украины в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК)

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 6 лет. Досудебное расследование продолжается.

Продам дизтопливо по заниженной цене: чиновник “лишил” госбюджет 205 млн грн / 3 фотографии
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Источник: ГБР
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