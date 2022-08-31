Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Разворована гуманитарка на миллионы долларов: НАБУ провело масштабные обыски в Запорожье

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Разворована гуманитарка на миллионы долларов: НАБУ провело масштабные обыски в Запорожье
Фото: НАБУ

В Запорожье 30 августа детективы НАБУ вместе с контрразведкой СБУ провели более 20 обысков по уголовному делу по хищению гуманитарки.

Обыски провели в помещениях горсовета, областной военной администрации, складских помещениях и жилых помещениях возможных фигурантов уголовного производства.

Внештатный агент Национального антикоррупционного бюро Украины Евгений Шевченко в Facebook раскрыл некоторые детали.

Сейчас смотрят

— Что касается сегодняшних обысков в Запорожье, которые провели детективы НАБУ, можно сказать следующее: должностные лица разворовывали в промышленных масштабах почти всю гуманитарную помощь, которая поступала в город и область, и продавали ее через торговые сети АТБ и Сильпо!

Шевченко отмечает, что они подозреваются в том, что за эти полгода были разворованы:

  • 22 морских контейнера;
  • 389 железнодорожных вагонов;
  • 220 грузовых автомобилей.

Шевченко отметил, что вся эта помощь предназначалась для беженцев, переселенцев, а также для военных. Суммы, о которых идет речь – миллионы долларов США.

По версии Шевченко, среди подозреваемых топ-чиновники Запорожской ОВА, горсовета и депутат облсовета.

В НАБУ отметили, что во время обысков у должностных лиц Запорожского городского совета обнаружено незарегистрированное огнестрельное оружие и патроны к нему, а также значительные суммы денег.

Читайте
Ежемесячные "доходы" от взяток превышали 10 млн грн: СБУ разоблачила коррупционную схему в ГСЧС

Источник: НАБУ
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка