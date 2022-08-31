Разворована гуманитарка на миллионы долларов: НАБУ провело масштабные обыски в Запорожье

Август, 31 в 15:11

В Запорожье 30 августа детективы НАБУ вместе с контрразведкой СБУ провели более 20 обысков по уголовному делу по хищению гуманитарки.

Обыски провели в помещениях горсовета, областной военной администрации, складских помещениях и жилых помещениях возможных фигурантов уголовного производства.

Внештатный агент Национального антикоррупционного бюро Украины Евгений Шевченко в Facebook раскрыл некоторые детали.

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— Что касается сегодняшних обысков в Запорожье, которые провели детективы НАБУ, можно сказать следующее: должностные лица разворовывали в промышленных масштабах почти всю гуманитарную помощь, которая поступала в город и область, и продавали ее через торговые сети АТБ и Сильпо!

Шевченко отмечает, что они подозреваются в том, что за эти полгода были разворованы:

22 морских контейнера;

389 железнодорожных вагонов;

220 грузовых автомобилей.

Шевченко отметил, что вся эта помощь предназначалась для беженцев, переселенцев, а также для военных. Суммы, о которых идет речь – миллионы долларов США.

По версии Шевченко, среди подозреваемых топ-чиновники Запорожской ОВА, горсовета и депутат облсовета.

В НАБУ отметили, что во время обысков у должностных лиц Запорожского городского совета обнаружено незарегистрированное огнестрельное оружие и патроны к нему, а также значительные суммы денег.