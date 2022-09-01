Тревогу не объявляли: в Одессе раздались взрывы
Требует проверки
Фото: Depositphotos
В Одессе ночью 31 августа раздались взрывы.
Об этом сообщили корреспонденты Суспільне. Одеса. Пока тревоги в городе и области нет.
В то же время, официальной информации о взрывах в Одессе пока нет.
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Также вечером взрывы раздавались в Харькове. Там несколько раз объявляли воздушную тревогу.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 189-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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