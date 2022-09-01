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Факты / Происшествия

Тревогу не объявляли: в Одессе раздались взрывы

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Требует проверки
Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

В Одессе ночью 31 августа раздались взрывы.

Об этом сообщили корреспонденты Суспільне. Одеса. Пока тревоги в городе и области нет.

В то же время, официальной информации о взрывах в Одессе пока нет.

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Также вечером взрывы раздавались в Харькове. Там несколько раз объявляли воздушную тревогу.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 189-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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