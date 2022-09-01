Август, 31 в 21:41

В Харькове 31 августа раздались взрывы.

Об этом сообщили местные жители. В Харькове и области объявили воздушную тревогу в 21:27. Людей призывают находиться в укрытиях.

В то же время, официальной информации о взрывах в городе пока нет.

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Напомним, днем ​​31 августа Харьков снова обстреляли российские оккупанты. Под удар армии РФ попало предприятие в Киевском районе, в результате чего вспыхнул пожар.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 189-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.