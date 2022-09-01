В Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги
Требует проверки
Фото: Depositphotos
В Харькове 31 августа раздались взрывы.
Об этом сообщили местные жители. В Харькове и области объявили воздушную тревогу в 21:27. Людей призывают находиться в укрытиях.
В то же время, официальной информации о взрывах в городе пока нет.
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Напомним, днем 31 августа Харьков снова обстреляли российские оккупанты. Под удар армии РФ попало предприятие в Киевском районе, в результате чего вспыхнул пожар.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 189-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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