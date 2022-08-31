Август, 31 в 10:19

В Херсоне и Чернобаевке слышны взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Также о взрывах в Херсоне сообщают корреспонденты Суспільного.

Напомним, 29 августа руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ пошли в контрнаступление по многим направлениям на юге Украины.

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Тогда же стало известно, что 109 полк так называемой ДНР отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя.

Тем временем в Оперативной группировке войск Каховка рассказали, что в Херсонской области уничтожены почти все крупные мосты: Антоновский железнодорожный, автомобильный и Новокаховский.

По их данным, российские оккупанты отрезаны от поставок вооружения.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.