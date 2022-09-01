Покупали товары за деньги европейцев: транснациональная мошенническая группа “заработала” €600 тыс.

Сентябрь, 01 в 15:02

40-летний украинец совместно с молдаванином организовали мошенническую схему завладения деньгами граждан Евросоюза, в которую привлекли выходцев из стран ЕС и ближнего зарубежья.

— Пользуясь доверительным отношением жителей европейских стран к онлайн-покупкам, они, предварительно завладев данными похищенных банковских карт, заказывали в сети интернет-товары на сумму несколько тысяч евро за операцию. Оплачивали товар с помощью карт потерпевших, а в дальнейшем, через специально организованную сеть торговых агентов, сбывали их в восточноевропейских странах, — говорится в сообщении Нацполиции.

Транснациональная преступная группа в течение трех лет действовала на территории ЕС и Украины. За это время организаторы “заработали” 600 тыс. евро.

Сейчас смотрят

Их разоблачили киберполицейские Харьковщины вместе со следователями ХРУП №2 ГУНП в Харьковской области, в рамках международного сотрудничества с участием стражей порядка Германии и Литвы, при координации Офиса генерального прокурора.

В ходе проведенных обысков по месту жительства фигуранта была изъята техника, с помощью которой совершались мошеннические действия.

Фигурант задержан пограничниками Польши по ордеру на арест от правоохранительных органов Германии, во время пересечения границы с Республикой Беларусь.

Другой соорганизатор имеет статус обвиняемого в рамках проведения расследования полицейскими Германии. Он находится под стражей.